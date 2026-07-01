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01 июля, 08:00

Общество

Эксперты рекомендовали выбирать солнцезащитные очки с защитой от ультрафиолета

Эксперты рекомендовали выбирать солнцезащитные очки с защитой от ультрафиолета

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Эксперты рекомендуют выбирать солнцезащитные очки с качественной защитой от ультрафиолетового излучения, так как именно это является их основной функцией. Специалисты отмечают, что внешний вид и цвет линз не должны быть главным критерием выбора.

Солнцезащитные очки также используются как элемент стиля, однако врачи подчеркивают, что их главная задача – защита глаз. При выборе рекомендуется обращаться в специализированные оптики, где можно проверить уровень защиты и подобрать подходящую модель.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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