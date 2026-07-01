Москвичей предупредили о промоутерах, оформляющих кредитные карты под видом подарка

На улицах Москвы активизировались промоутеры, которые под видом подарка оформляют на прохожих кредитные карты. Они останавливают граждан, предлагают оформить карту и фотографируют паспорт на личные устройства.

В условиях городской суеты человек не вникает в детали предложения и позднее обнаруживает, что стал обладателем кредитного продукта со скрытыми комиссиями и платными страховками. При отсутствии использования кредитных средств возможно аннулирование карты через обращение в банк.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.