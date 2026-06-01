Тематический поезд "Дети в сети" запустили на БКЛ

Тематический поезд "Дети в сети" запустили на Большой кольцевой линии в Москве. Плакаты и картинки в салоне посвящены безопасности в интернете.

Каждый вагон посвятили отдельной теме цифровой безопасности, например отношению к онлайн-общению, защите личных данных и реагированию на оскорбления и провокации.

Проект стал продолжением поезда по кибербезопасности, который запустили в 2024 году. Ожидается, что с экспозицией ознакомятся около 500 тысяч пассажиров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.