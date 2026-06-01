01 июня, 17:30Транспорт
Тематический поезд "Дети в сети" запустили на БКЛ
Тематический поезд "Дети в сети" запустили на Большой кольцевой линии в Москве. Плакаты и картинки в салоне посвящены безопасности в интернете.
Каждый вагон посвятили отдельной теме цифровой безопасности, например отношению к онлайн-общению, защите личных данных и реагированию на оскорбления и провокации.
Проект стал продолжением поезда по кибербезопасности, который запустили в 2024 году. Ожидается, что с экспозицией ознакомятся около 500 тысяч пассажиров.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.