01 июня, 12:45Общество
В Москве открыли Дом милосердия для нуждающихся в лечении детей с прифронтовых территорий
В День защиты детей, 1 июня, в Москве состоялось торжественное открытие нового Дома милосердия благотворительной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы".
Он предназначен для тяжелобольных и раненых детей с прифронтовых территорий. Одновременно там смогут принять около 25 семей – это в 2 раза больше, чем в прежнем здании на Новой Басманной.
Дом милосердия полностью адаптирован для маломобильных детей, которые смогут теперь комфортно проживать вместе с родителями в период курса лечения.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.