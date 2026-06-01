В Москве открыли Дом милосердия для нуждающихся в лечении детей с прифронтовых территорий

В День защиты детей, 1 июня, в Москве состоялось торжественное открытие нового Дома милосердия благотворительной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы".

Он предназначен для тяжелобольных и раненых детей с прифронтовых территорий. Одновременно там смогут принять около 25 семей – это в 2 раза больше, чем в прежнем здании на Новой Басманной.

Дом милосердия полностью адаптирован для маломобильных детей, которые смогут теперь комфортно проживать вместе с родителями в период курса лечения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.