Мэр Москвы: дома по реновации возводят быстрее благодаря префаб-технологиям

Меньше чем за год в Москве возвели 5 новостроек по программе реновации. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в MАХ.

По словам мэра, ускорить строительство удалось благодаря современным технологиям, включая префаб и крупномодульное строительство. При таком подходе элементы домов производят на заводе, а затем собирают на строительной площадке. Таким образом возвели дома на Сходненской, Оренбургской, Мироновской улицах, а также на улицах Чапаева и Гарибальди.

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