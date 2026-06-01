Нутрициолог назвала норму калорий для бизнес-ланча у мужчин и женщин

Обед должен составлять до 40% суточной калорийности. Как пояснила нутрициолог Луиза Ильясова, для мужчин с сидячей работой этот прием пищи должен давать около 700–950 килокалорий, для женщин – до 650 килокалорий.

По словам эксперта, бизнес-ланч необходим для получения энергии на вторую половину дня. Она также посоветовала разнообразить рацион, чередовать белок, добавлять овощи и следить за количеством соусов, так как они повышают калорийность.

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