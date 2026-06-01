Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июня, 07:30

Общество

Нутрициолог назвала норму калорий для бизнес-ланча у мужчин и женщин

Нутрициолог назвала норму калорий для бизнес-ланча у мужчин и женщин

"Утро": в Москве 1 июня воздух прогреется до 19 градусов

"Летний фестиваль" прошел в Estate Mall в Подмосковье

"Знатоки Москвы": выпуск 9

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 31 мая

Календарное лето придет в Москву 1 июня

Памятная акция в честь героев бригады беспилотной авиации ГРОМ "Каскад" прошла в столице

"Интервью": Елена Геворкян – о новой системе подготовки педагогов

Более 3 миллионов рублей собрали на благотворительной ярмарке в московской школе

Жители Подмосковья поделились видео с градом в социальных сетях

Обед должен составлять до 40% суточной калорийности. Как пояснила нутрициолог Луиза Ильясова, для мужчин с сидячей работой этот прием пищи должен давать около 700–950 килокалорий, для женщин – до 650 килокалорий.

По словам эксперта, бизнес-ланч необходим для получения энергии на вторую половину дня. Она также посоветовала разнообразить рацион, чередовать белок, добавлять овощи и следить за количеством соусов, так как они повышают калорийность.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоедавидеоЕгор БедуляПолина БрабецИван Пашков

Нужно ли ужесточить контроль над производством кино в РФ?

Эксперты призывают ввести контроль для фильмов, снимающихся на государственные деньги

В случае провала продюсеры должны нести персональную ответственность

Читать
закрыть

Что можно собрать в лесах Подмосковья летом 2026 года?

Сезон сбора шампиньонов, опят и белых грибов начался

Среди ягод первой традиционно является лесная земляника

Читать
закрыть

Зачем россиянам ехать на Филиппины?

Главная достопримечательность Филиппин – остров Боракай с Белым пляжем

Остров Бохол знаменит шоколадными холмами – геологическими структурами конической формы

Читать
закрыть

С чем связан приказ Зеленского о скором завершении конфликта?

Эксперты уверены: заявления, скорее всего, отражают одно – Украина должна стремиться к миру

Читать
закрыть

Должны ли студенты организовывать фуршеты для экзаменационных комиссий?

Эксперты уверены: подобные случаи необходимо пресекать

Читать
закрыть

Почему пожилые увлеклись онлайн-караоке?

Увлечение позволяет быть в контакте, вспоминать тексты знакомых песен и общаться

Читать
закрыть

Чем опасны советы блогеров по увеличению груди?

При применении гормональных препаратов растет и жировая ткань

Читать
закрыть

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика