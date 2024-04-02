"Мой район": инновации Москвы. Тверской район

Конкурс "Новатор Москвы" проводится в столице с 2020 года. За это время в нем приняли участие более пяти тысяч ученых, изобретателей и предпринимателей. Призерами стали 138 проектов, авторы которых разделили фонд в размере 79,35 миллиона рублей. За четыре года финалисты создали более 130 наукоемких стартапов, зарегистрировали свыше 400 объектов интеллектуальной собственности и открыли около 800 новых рабочих мест. Совокупная выручка составила 56 миллиардов рублей.

Более 1,5 тысячи кандидатов подали заявки на соискание пятой премии "Новатор Москвы". Регистрация открыта на сайте проекта до 1 мая. Принять участие в конкурсе могут ученые и изобретатели с 14 лет как индивидуально, так и в составе команды до пяти человек. Об этом – в программе "Мой район".