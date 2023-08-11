"Мой район": олимпийский комплекс "Лужники". Хамовники

Олимпийский комплекс "Лужники" – крупнейший спортивный кластер столицы. За последние годы здесь проведена грандиозная работа по обновлению инфраструктуры комплекса.

Например, реконструирована Большая спортивная арена, также на территории спорткомплекса возведены Дворец водных видов спорта и Дворец гимнастики, который был удостоен одной из самых престижных международных наград в сфере градостроительства и архитектуры.

Как же будет выглядеть дворец спорта после окончательной реконструкции? Об этом – в программе "Мой район".