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Спорт

"Мой район": олимпийский комплекс "Лужники". Хамовники

"Мой район": олимпийский комплекс "Лужники". Хамовники

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Олимпийский комплекс "Лужники" – крупнейший спортивный кластер столицы. За последние годы здесь проведена грандиозная работа по обновлению инфраструктуры комплекса.

Например, реконструирована Большая спортивная арена, также на территории спорткомплекса возведены Дворец водных видов спорта и Дворец гимнастики, который был удостоен одной из самых престижных международных наград в сфере градостроительства и архитектуры.

Как же будет выглядеть дворец спорта после окончательной реконструкции? Об этом – в программе "Мой район".

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