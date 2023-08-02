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Общество

"Мой район": помощь СВО. Лефортово

"Мой район": помощь СВО. Лефортово

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Жители столицы помогают проведению специальной военной операции. Москвичи не только собирают гуманитарную помощь, но и своими руками делают то, в чем нуждаются военные. Кто-то плетет маскировочные сети, кто-то шьет одежду, кто-то делает окопные свечи, а кто-то изготавливает так называемые саперные кошки.

Для чего эти вещи нужны и как спасают жизни российских военных на передовой? Что чувствуют бойцы, когда получают такую помощь и поддержку? Подробнее – в программе "Мой район".

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Сюжеты: "Мой район" , Спецоперация на Украине
Программа: Мой район
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