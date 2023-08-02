Москвичам рассказали о погоде 2 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В среду, 2 августа, в Москве и области ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице составит от 26 до 28 градусов, в Подмосковье – от 24 до 29 градусов.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 744 миллиметра ртутного столба.

Ранее москвичам рассказали о жаре до 34 градусов в грядущие выходные, 5 и 6 августа. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, такая температура сохранится в начале будущей недели.

К выходным в Москве также возобновится купальный сезон. Синоптики Гидрометцентра ожидают, что вода прогреется до 21 градуса.



"Атмосфера": небольшой дождь и гроза ожидаются в Москве 2 августа