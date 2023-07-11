Климатолог предрек миграцию народов из-за глобальной засухи

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Глобальная засуха может стать причиной миграции народов, сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на слова климатолога Алексея Кокорина.

Эксперт считает, что жители ряда городов и государств уже на сегодняшний момент учатся приспосабливаться к непростым условиям. Переселение народов в конечном счете будет неизбежно, подчеркнул он.

В качестве примера он привел Израиль, который использует в стране капельное орошение.

"У них очень мало воды, но они приспособились к такому сельскому хозяйству благодаря большим деньгам, большим вложениям. Как вы представляете, двести-триста миллионов человек на юге Африки смогут к этому приспособиться? Маловероятно", – отметил Кокорин.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок рассказал, что рост средней температуры на планете может стать причиной увеличения количества катаклизмов.

Так он прокомментировал информацию о том, что 3 июля было на Земле самым жарким днем за всю историю наблюдений. По данным Национального центра экологического прогнозирования США, средняя температура воздуха на планете поднялась выше 17 градусов Цельсия.

Температура поверхности Мирового океана оказалась на рекордно высоком уровне