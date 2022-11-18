"Программа наших передач": "Клуб путешественников"

С "Клубом путешественников" советские телезрители изъездили планету вдоль и поперек. С его ведущими – режиссером-документалистом, создателем программы Владимиром Шнейдеровым и полковником медицинской службы, путешественником Юрием Сенкевичем, – плыли океанами, карабкались на горы, шли на камышовой лодке "Тигрис" маршрутом древних шумеров.

Ведущие побывали в одной связке со знаменитыми исследователями Туром Хейердалом, капитаном Кусто, Гаруном Тазиевым, Федором Конюховым, Владимиром Чуковым. Редакторы программы использовали при подготовке выпусков материалы архивов, музеев, ТАСС, фильмы дипломатических представительств, любительские съемки, документалистику, сделанную на республиканских киностудиях.

Факт участия советского человека в международной экспедиции привел телезрителей в такой восторг, что почтовое отделение едва справилось с потоком писем, хлынувшим в адрес редакции.

Когда пал "железный занавес", коммерческие новшества заставили коллективы редакций ряда передач покинуть помещения. Может, кто и спасовал, только не "Клуб путешественников". Юрий Сенкевич сдал свою квартиру и пустил эти деньги на телепрограмму. Его недостроенная дача на несколько лет стала телевизионной студией.

Создатели этой программы работали с таким энтузиазмом, что не было пропущено ни одного воскресного эфира. Об этом – в "Программе наших передач".