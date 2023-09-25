"Мой район. Обратная связь": дом князя Сидамона-Эристова отремонтируют в Москве

В центре Москвы отремонтируют дом грузинского князя Александра Сидамона-Эристова. Здание находится на улице Садовая-Кудринская, 32, строение 2.

Его построили в 1912 году в стиле неоклассицизма по проекту архитектора Виктора Величкина. Специалисты фонда капитального ремонта проведут комплекс работ по восстановлению фасада исторического особняка.

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