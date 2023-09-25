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Новости

25 сентября, 17:55

Город

"Мой район. Обратная связь": дом князя Сидамона-Эристова отремонтируют в Москве

"Мой район. Обратная связь": дом князя Сидамона-Эристова отремонтируют в Москве

"Мой район. Обратная связь": капремонт жилого дома продолжается в Люблине

"Мой район. Обратная связь": в столице привели в порядок Марьинские пруды

"Мой район. Обратная связь": капремонт жилого дома проводят на Стартовой улице в столице

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"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

В центре Москвы отремонтируют дом грузинского князя Александра Сидамона-Эристова. Здание находится на улице Садовая-Кудринская, 32, строение 2.

Его построили в 1912 году в стиле неоклассицизма по проекту архитектора Виктора Величкина. Специалисты фонда капитального ремонта проведут комплекс работ по восстановлению фасада исторического особняка.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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