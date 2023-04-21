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"Мой район. Обратная связь": летний сезон навигации на Москве-реке стартует 24 апреля

"Мой район. Обратная связь": летний сезон навигации на Москве-реке стартует 24 апреля

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В столице причалы и набережные подготовили к открытию навигации. Специалисты привели в порядок 78 городских набережных, в том числе те, что расположены в самом центре: Кремлевскую, Фрунзенскую, Котельническую, Крымскую и Пречистенскую. Обновлены сходы к воде и прогулочные тротуары.

Кроме того, на 11 набережных прошла так называемая расшивка швов гранитной облицовки. В общей сложности отремонтировали более 190 тысяч погонных метров покрытия. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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