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"Мой район. Обратная связь": реконструкция кинотеатра "Байконур"

"Мой район. Обратная связь": реконструкция кинотеатра "Байконур"

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В столичном районе Отрадное на улице Декабристов этой осенью открылся центр под названием "Место встречи Байконур". Он был создан на базе одноименного кинотеатра.

В обновленном здании оборудовали четыре кинозала, торговые галереи, зоны отдыха и кафе. Внутренне пространство организовали по принципу безбарьерной среды. В вечернее время "Байконур" подсвечивается. Дизайн вывески с историческим названием кинотеатра восстановили с помощью технологии 3D-сканирования. На крыше оборудовали открытую террасу, для местных жителей там будут проводиться развлекательные мероприятия.

Общая площадь нового центра составила почти 14 тысяч квадратных метров. Он находится в шаговой доступности от метро "Отрадное". В рамках проекта была также благоустроена прилегающая территория и создан паркинг.

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Сюжет: "Мой район"
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