"Мой район. Навигатор": в столице рассказали о новогодней акции "Москва помогает"

На 29 площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" работают пункты сбора подарков проекта "Москва помогает".

В павильонах до 8 января включительно можно передать сладости для детей из новых регионов России, а также подарки для участников специальной военной операции. Дополнить посылку можно праздничными открытками.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

