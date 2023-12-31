Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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31 декабря 2023, 02:40

Город

"Мой район. Навигатор": в столице рассказали о новогодней акции "Москва помогает"

"Мой район. Навигатор": в столице рассказали о новогодней акции "Москва помогает"

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На 29 площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" работают пункты сбора подарков проекта "Москва помогает".

В павильонах до 8 января включительно можно передать сладости для детей из новых регионов России, а также подарки для участников специальной военной операции. Дополнить посылку можно праздничными открытками.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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