31 декабря 2023, 02:40Город
"Мой район. Навигатор": в столице рассказали о новогодней акции "Москва помогает"
На 29 площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" работают пункты сбора подарков проекта "Москва помогает".
В павильонах до 8 января включительно можно передать сладости для детей из новых регионов России, а также подарки для участников специальной военной операции. Дополнить посылку можно праздничными открытками.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор