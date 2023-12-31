Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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31 декабря 2023, 05:10

Общество

"Мой район. Навигатор": упрощенную выдачу социальных вычетов введут с 1 января 2024 года

"Мой район. Навигатор": упрощенную выдачу социальных вычетов введут с 1 января 2024 года

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С 1 января 2024 года россияне смогут получить социальный налоговый вычет в упрощенном порядке. Такой механизм распространен на ряд льгот: обучение, медицинские услуги, оплату спортзала, а также страховые и пенсионные взносы в негосударственный фонд.

Теперь не нужно предоставлять целый пакет документов, следует лишь получить одну справку. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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