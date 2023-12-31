"Мой район. Навигатор": упрощенную выдачу социальных вычетов введут с 1 января 2024 года

С 1 января 2024 года россияне смогут получить социальный налоговый вычет в упрощенном порядке. Такой механизм распространен на ряд льгот: обучение, медицинские услуги, оплату спортзала, а также страховые и пенсионные взносы в негосударственный фонд.

Теперь не нужно предоставлять целый пакет документов, следует лишь получить одну справку. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

