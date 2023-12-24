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24 декабря, 05:15

Общество

"Мой район. Навигатор": сервис "Наша свадьба" запустили в столице

"Мой район. Навигатор": сервис "Наша свадьба" запустили в столице

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Сервис "Наша свадьба" помогает выбрать площадку для торжественной церемонии на портале mos.ru. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Так, в Москве уже больше 48 тысяч пар молодоженов расписались в нестандартных местах. Для регистрации доступны не только классические дворцы бракосочетания, но и музеи, аквариум, станции метро, усадьбы, рестораны, небоскребы. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
мэр Москвыобществовидео
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