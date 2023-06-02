"Мой район. Навигатор": летний сезон откроет центр конных традиций на ВДНХ

На предстоящих выходных центр конных традиций открывает летний сезон. Традиционная церемония пройдет на ВДНХ. На историческом выводном кругу выступят команды в разных видах конного спорта, всего участие в мероприятии примут более 50 спортсменов. В субботу с 13:00 и до 17:00 посетители увидят программу "О спорт, ты мир!".

Ее участники будут выступать в дисциплинах Олимпийских игр, таких как конкур, выездка, троеборье, вольтижировка и драйвинг. Кроме того, москвичи смогут полюбоваться настоящим зрелищем – ожидается выступление всадников Кремлевской школы верховой езды.

Побывать на мероприятии могут все желающие, вход свободный.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".