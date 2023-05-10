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"Мой район. Навигатор": станцию метро "Потапово" планируют открыть в 2024 году

"Мой район. Навигатор": станцию метро "Потапово" планируют открыть в 2024 году

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Динамичная и современная Москва. Именно это будет символизировать архитектура новой станции Сокольнической линии метро – платформа "Потапово" станет конечной.

Откроют ее в конце 2024 года. Станция значительно улучшит транспортное обслуживание Новомосковского округа и района Южное Бутово. Здесь живут и работают почти 70 тысяч человек.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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