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"Мой район. Навигатор": станцию метро "Потапово" планируют открыть в 2024 году
Динамичная и современная Москва. Именно это будет символизировать архитектура новой станции Сокольнической линии метро – платформа "Потапово" станет конечной.
Откроют ее в конце 2024 года. Станция значительно улучшит транспортное обслуживание Новомосковского округа и района Южное Бутово. Здесь живут и работают почти 70 тысяч человек.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор