"Мой район. Навигатор": станцию метро "Потапово" планируют открыть в 2024 году

Динамичная и современная Москва. Именно это будет символизировать архитектура новой станции Сокольнической линии метро – платформа "Потапово" станет конечной.

Откроют ее в конце 2024 года. Станция значительно улучшит транспортное обслуживание Новомосковского округа и района Южное Бутово. Здесь живут и работают почти 70 тысяч человек.

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