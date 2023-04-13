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"Мой район. Навигатор": температуру в батареях в столице понизили из-за потепления

"Мой район. Навигатор": температуру в батареях в столице понизили из-за потепления

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Весеннее солнце в Москве меняет сроки отопительного сезона. Температуру в батареях в городе понизили примерно до 75 градусов. Это тот самый порог, при котором прогревается вода в бойлерах многоквартирных домов.

Система отопления, таким образом, переведена на минимальный режим работы. Регулировать подачу тепла пришлось из-за ранней весны – к середине недели в Москве потеплело до 17 градусов. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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