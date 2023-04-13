"Мой район. Навигатор": температуру в батареях в столице понизили из-за потепления

Весеннее солнце в Москве меняет сроки отопительного сезона. Температуру в батареях в городе понизили примерно до 75 градусов. Это тот самый порог, при котором прогревается вода в бойлерах многоквартирных домов.

Система отопления, таким образом, переведена на минимальный режим работы. Регулировать подачу тепла пришлось из-за ранней весны – к середине недели в Москве потеплело до 17 градусов. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".