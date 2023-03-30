"Мой район. Навигатор": в Москве благоустроят более 1,6 тысячи дворов в 2023 году

В этом году в столице благоустроят более 1,6 тысячи дворов, сообщил Сергей Собянин. Коммунальщики обновят детские и спортивные площадки, установят новые лавочки, фонари и уличные торшеры с энергосберегающими светильниками, обновят газоны и клумбы, а также высадят деревья и кустарники.

Все дворы будут обустраиваться с учетом пожеланий жителей близлежащих домов. По такому принципу работы вели и в 2022 году. Например, на Нижегородской улице в Таганском районе по просьбам горожан обустроили профессиональный теннисный корт, а на улице Авиаторов в районе Солнцево создали 11 игровых зон для ребят разных возрастов.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".