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"Мой район. Навигатор": состояние белого медведя Диксона

"Мой район. Навигатор": состояние белого медведя Диксона

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Медведь Диксон готовится к встрече с посетителями зоопарка. Пока его вольер завешан от посторонних глаз, но зверь уже интересуется незнакомыми запахами, которые до него доносятся, и тянется к стеклу. Зоологи, опекающие своего пациента круглые сутки, переживают, что встреча с большим количеством людей может оказаться для него очень волнительной. Поэтому они просят дать ему еще немного времени для адаптации.

Пока же он увлечен водными процедурами. Сотрудники зоопарка успокаивают, что переохлаждение Диксону не грозит. Вылезая из бассейна, он хорошо отряхивается, если в природе белый медведь вытирается о снег, то Диксон использует для этого гальку.

Кроме того, косолапый хорошо питается. Благодаря высокоуглеводному рациону у него отличная жировая прослойка. Она естественным образом обеспечивает защиту от низких температур.

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Сюжет: "Мой район"
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