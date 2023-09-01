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01 сентября, 10:35

Культура

"Юмор на все времена": Сергей Юрский

"Юмор на все времена": Сергей Юрский

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В выпуске речь пойдет о легендарном актере, чья творческая судьба сложилась и в театре, и в кинематографе. Он запомнился огромным количеством прекрасных ролей. Он сыграл великого комбинатора Остапа Бендера, выпивоху дядю Митю из фильма "Любовь и голуби". Это невероятно харизматичный, яркий, обаятельный народный артист РСФСР Сергей Юрский.

Как актер начал работать в питерском БДТ и что устроил вместе с Олегом Басилашвили в гримерке? Как разыгрывал Плятта в театре Моссовета? И за что Юрский любил котов, которым даже посвятил книгу?

Об этом – в программе "Юмор на все времена".

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