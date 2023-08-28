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Культура

Фильм ужасов "Шепоты мертвого дома" вышел в российский прокат

Фильм ужасов "Шепоты мертвого дома" вышел в российский прокат

В Москве могут появиться штрафы за незаконные экскурсии

Прощание с режиссером Глебом Панфиловым пройдет 30 августа

Прощание с режиссером Глебом Панфиловым состоится 30 августа

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"Сити. Смотрим": триллер "Заложники" с Лиамом Нисоном

"Сити": премьера триллера "Заложники" с Лиамом Нисоном состоялась в России

В российском прокате появился фильм ужасов "Шепоты мертвого дома". По словам кинокритика Егора Москвитина, это гибрид книг Стивена Кинга и сериала "Настоящий детектив".

По сюжету в маленьком городе есть ферма, на которую местные стараются не попадать, так как считают ее проклятой. Последний владелец сбежал оттуда из-за видений и ночных кошмаров. Но спустя 20 лет туда приезжают его дети. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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