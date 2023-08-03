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"Юмор на все времена": Николай Трофимов

"Юмор на все времена": Николай Трофимов

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В выпуске программы речь пойдет о забавных историях из творческой жизни актера Николая Трофимова. Он оставил потомкам в наследство множество неподражаемых образов как в театре, так и в кинематографе.

Чем Трофимов поразил приемную комиссию при поступлении в высшее учебное заведение? Как он решился сыграть волка в детском мюзикле и о какой роли мечтал всю творческую карьеру? Об этом – в программе "Юмор на все времена".

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Программа: Юмор на все времена
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