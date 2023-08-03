В Москве открылось 230 точек бахчевых развалов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве заработали 230 бахчевых развалов. Они будут открыты с 3 августа по 1 октября, сообщил пресс-секретарь департамента торговли и услуг Тарас Белозеров.

"По многолетней традиции в столице сразу после Дня десантника начинают свою работу бахчевые развалы. В этом году их 230. Они работают практически в каждом округе. Как всегда, в столице широкий ассортимент бахчевых. Приехали они к нам из Ростова, Волгограда, Дагестана, Кубани и Астрахани", – подчеркнул он.

В среднем 1 килограмм арбуза стоит от 45 до 50 рублей, а 1 килограмм дыни – от 70 рублей.

Больше всего торговых точек открылось в Южном, Юго-Западном и Западном административных округах. В каждом из них будет работать свыше 30 развалов. Ключевыми регионами поставок арбузов и дынь в столицу стали Краснодар, Астрахань, Волгоград, Ростов-на-Дону и Дагестан.

Каждую партию исследуют на допустимые значения микроэлементов. Заключение Роспотребнадзора вывешивают на видном месте.

Всем объектам придали единый внешний вид, который был утвержден в 2015 году. Так, развалы необходимо оборудовать стендами режима работы и ценниками на товар. Продавец должен быть одет в специальную форму и иметь при себе медкнижку. Покупатель в праве потребовать сертификацию товара и жалобную книгу.

Кроме того, москвичам дали советы по выбору арбузов. Так, плод лучше выбирать средней величины. Его корка должна быть твердой и блестящей, а ее цвет – максимально контрастным. Также следует брать ягоды со звонким звуком.

В прошлом году в столице работало 159 бахчевых развалов. Они были доступны горожанам с 1 августа по 1 октября. За сезон на таких точках выявили 37 нарушений, связанных преимущественно с их размещением.

Ранее врач-терапевт и диетолог Маргарита Королева предупредила о том, что нарезанные магазинные арбузы могут быть опасны для здоровья. Дело в том, что туда попадает большое количество бактерий, которые быстро размножаются. Это повышает риск отравления.

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