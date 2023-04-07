"Юмор на все времена": Михаил Пуговкин

В программе речь пойдет об актере, который создал множество комедийных образов. Фильмы с его участием люди пересматривают вновь и вновь, при этом каждый раз смеясь до слез. Именно Михаил Пуговкин создал в отечественном кинематографе незабываемые комедийные образы.

Как простой парень из деревни решил стать актером? Через что ему пришлось пройти ради мечты? Почему он не воспринимал критику в свой адрес? И с кем из режиссеров готов был работать при любых условиях?

Подробнее – в программе "Юмор на все времена".