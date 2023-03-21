"Тайны нашей эстрады": как писатель Константин Симонов стал автором эстрадных шлягеров

На строки одного стихотворения Константина Симонова композиторы сочинили десятки неудачных мелодий. За другое взялась цензура и сделала его шлягером на несколько лет. Но в народный хит на века превратил песню Симонова и Матвея Блантера старый солдат царской армии.

Что заставило Блантера нарушить данное самому себе слово? Как партизаны помогли композитору и поэту написать эстрадный шлягер? И почему поющего подполковника Симонова посчитали сумасшедшим?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".