Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:20

Культура

"Тайны нашей эстрады": "В лесу родилась елочка". Какие песни становились новогодними

"Тайны нашей эстрады": "В лесу родилась елочка". Какие песни становились новогодними

В российский прокат выйдет документальный фильм о Большом театре "Большой. Сезон"

Игорь Бутман и Владимир Машков стали лауреатами премии "Легенды Тавриды"

"The City. Говорим": Анна Чурина

"Тайны кино": Андрей Миронов, Юрий Яковлев, Евгений Леонов, Клара Лучко, Олег Стриженов

"Тайны нашей эстрады": "То ли еще будет...". За что любили Игоря Шаферана?

Российская драма "Жанна" доступна на онлайн-платформе "ИВИ"

"Ночная смена": должность Илона Маска и сериал "Монастырь"

"The City. Говорим": Антон Шагин

"Тайны кино": "Приходите завтра", "Москва слезам не верит", "Карнавал"

Эти песни летом, осенью и весной выискивали редакторы новогодних "Голубых огоньков" в репертуарах эстрадных исполнителей. Новогодние композиции специально заказывали композиторам и поэтам. Но выдержать конкуренцию со шлягером о рожденной в лесу елочке было практически невозможно.

Как счастливое детство Александра Фадеева спасло от голодной смерти автора песенки про елочку? Почему новогодние песни оказались в дефиците? И какой должна быть настоящая новогодняя песня?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

Читайте также
Программа: Тайны нашей эстрады
культуравидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика