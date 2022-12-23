"Тайны нашей эстрады": "В лесу родилась елочка". Какие песни становились новогодними

Эти песни летом, осенью и весной выискивали редакторы новогодних "Голубых огоньков" в репертуарах эстрадных исполнителей. Новогодние композиции специально заказывали композиторам и поэтам. Но выдержать конкуренцию со шлягером о рожденной в лесу елочке было практически невозможно.

Как счастливое детство Александра Фадеева спасло от голодной смерти автора песенки про елочку? Почему новогодние песни оказались в дефиците? И какой должна быть настоящая новогодняя песня?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".