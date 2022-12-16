"Тайны нашей эстрады": "Летящей походкой...". Песня как хобби

Они выбрали серьезные профессии, не связанные с поэзией. Песня для них была всего лишь хобби. Но то, что эти люди создавали в свободное от основной работы время, вошло в золотой фонд советской эстрады.

Где находил вдохновение автор песни "Спасибо, родная"? Как ведущая "Песни Года" изменила собственную фамилию прямо на сцене? И почему автор шлягера "Двадцать лет спустя" взял псевдоним? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".