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Культура

18:05

"Вот это любовь!": Олег Ефремов и Алла Покровская

культура видео

Алла Покровская и Олег Ефремов впервые встретились в театре "Современник". Он – прославленный актер и режиссер, гремевшей на всю Москву. Она – вчерашняя студентка, мечтающая о ролях и сцене.

Увидев Олега, Алла поняла, что одной мечтой в ее девичьем списке стало больше. Она моментально влюбилась в Ефремова. А он, хоть был старше на десять лет и всегда окружен поклонницами, тоже обратил внимание на девушку с горящими глазами. Ее энтузиазм и увлеченность искусством его очаровали. Букеты цветов, долгие прогулки по Арбату, бесконечно длинные разговоры о театре, поэзии, музыке – у них было много общего.

До Аллы доносились разговоры о многочисленных романах ее возлюбленного, но это ей было совсем не интересно. Об этом – в программе "Вот это любовь!".

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Программа: Вот это любовь!

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