"Вот это любовь!": Петр и Мира Тодоровские

Одесса. Вечер. Дом культуры. После джазового концерта одна из танцовщиц ансамбля – Мира – стоит у гардероба, а ее кавалер помогает ей надеть сапожки. Вдруг Мира чувствует чей-то пристальный взгляд. Она подняла глаза и увидела Петра Тодоровского, автора музыки к концерту. Она подошла к нему, представилась и похвалила за талант.

Петр в первую секунду даже растерялся, так как эту симпатичную девушку он приметил давно и все не решался познакомиться, а тут она сама сделала первый шаг. Упускать шанс было нельзя, и он тут же пригласил Миру на свидание. Она согласилась.

Денег на кафе не было, зато молодые люди прекрасно провели вечер в столовой. Макароны с котлетами не могли разрушить атмосферу: пара была полностью поглощена друг другом.

Также легко Мира решилась уехать вслед за Тодоровским в Ленинград и не раздумывала ни секунды перед тем, как ответить "Да!", когда тот предложил ей пожениться. Об этом – в программе "Вот это любовь!".