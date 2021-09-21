"Вот это любовь!": Наталья Селезнева и Владимир Андреев

Наталья Селезнева долго отказывалась от роли принцессы в фильме-сказке "Калиф-аист", а когда согласилась – не пожалела. Ведь когда в первый же день она пришла на прослушивание музыки к картине, у рояля увидела его. Статный мужчина, в белом свитере стоял к ней спиной и было ясно, что он поглощен мелодией.
"Какая счастливая женщина, у которой такой муж" – промелькнуло в голове у Натальи. Мужчина обернулся, и она не смогла отвести от него взгляд. Это был актер Владимир Андреев, которому в фильме досталась главная роль – калифа.
Обаятельная Наталья производила впечатление на всех, и на Андреева тоже. Но искра не пробежала. Поразила она его позже – уже на съемках: за кукольной внешностью девушки скрывается глубокий и интересный человек. Об этом – в программе "Вот это любовь!".
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