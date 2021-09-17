"Вот это любовь!": Андрей Миронов и Лариса Голубкина

Декабрь 63-го года. Ресторан столичной гостиницы "Националь". Московская богема гуляет на дне рождения актрисы Натальи Фатеевой. В числе приглашенных – звезда фильма "Гусарская баллада", студентка Лариса Глубкина.

Среди советских знаменитостей девушка чувствует себя неловко. Особенно заставляет краснеть Андрей Миронов, который не сводит с нее глаз. Когда вечеринка закончилась, он вызвался проводить Ларису.

Прогулка по Тверской тут же превратилась в спектакль. Чтобы развеселить спутницу, Андрей всю дорогу танцевал мазурку. А в конце пути совсем обескуражил девушку, предложив выйти за него замуж.

Тогда Лариса еще не знала, что Миронов будет добиваться ее руки долгих одиннадцать лет. Об этом – в программе "Вот это любовь!".