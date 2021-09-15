Москва онлайн покажет кураторскую экскурсию по выставке "Жизнь с вирусами"

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16 сентября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть трансляцию экскурсии по выставке "Жизнь с вирусами", которая проходит в павильоне "Карелия" на ВДНХ.

Политехнический музей, врачи и ученые создали выставку, посвященную истории медицины, возбудителям разных болезней и способам борьбы с ними, пандемии коронавируса и вакцинации.

Смотрите прямую трансляцию 16 сентября в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.