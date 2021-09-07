"Вот это любовь!": Владимир Басов и Валентина Титова

Когда в 1964 году юная 22-летняя актриса Валентина Титова шла по коридорам "Мосфильма" на встречу с режиссером картины "Метель", она и представить себе не могла, что спешит навстречу своей судьбе. Ее жизнь складывалась вполне успешно: переезд из Свердловска в Ленинград, поступление в студию БДТ к знаменитому Товстоногову, роман с молодым и перспективным актером Вячеславом Шалевичем. Но это только на первый взгляд.
На деле же Валя жила в общежитии, стипендии отчаянно не хватало, а Шалевич приезжал к ней из Москвы от случая к случаю и не торопился делать предложение. Но, сам того не предполагая, возлюбленный устроил ей судьбоносные пробы – уговорил режиссера Владимира Басова взять ее на роль.
Когда стройная блондинка с тонкими чертами лица вошла в кабинет Владимира Басова и скромно представилась, его как молнией ударило. Внезапно он выпалил: "Я на тебе женюсь!". Об этом – в программе "Вот это любовь!".
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