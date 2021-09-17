"В главной роли": Светлана Немоляева

Светлана Немоляева с детства ощущала свою принадлежность к миру кино. Ее родители были кинематографистами и работали на "Мосфильме", куда и брали свою дочь Свету. Так девочка получила свою первую кинороль и без игры уже не представляла своей жизни.

После школы ее без сомнений взяли в Щепкинское училище. А после окончания счастливый случай привел ее в театр имени Владимира Маяковского, где Светлана Владимировна нашла не только свое место в профессии, но и любовь на всю жизнь.

Какая ошибка стоила юной Светлане Немоляевой места в труппе Малого театра? Почему известной театральной актрисе долго не давали роли в кино? Как Эльдар Рязанов отзывался о пробах Светланы Немоляевой в свою картину "Ирония судьбы, или С легким паром!"? Из-за чего актриса хотела бросить родной театр Маяковского и кто уговорил ее остаться? И как сцена помогла Светлане Немоляевой пережить потерю любимого? Об этом – в программе "В главной роли".