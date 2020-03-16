"Тайны души": Александр Семчев

Творческий потенциал Александра Семчева преподаватели Щукинского училища отметили сразу. После учебы, в конце 90-х, актер сразу стал узнаваем и в кино, и на театральной сцене. В 2004 году режиссер Сергей Женовач поставил на сцене МХТ спектакль "Белая гвардия". Перед премьерным показом публика перешептывалась: "Разве может Семчев сыграть Лариосика?! Он совсем не подходит по типажу!" Но актеру удалось удивить всех. За эту роль он получил театральную премию "Чайка" в номинации "Лучшая комедийная роль".

Помимо ярких ролей у заслуженного артиста России Александра Семчева сложилось немало и ярких актерских дуэтов. Один из них не так давно случился на сцене Московского драматического театра имени Гоголя в спектакле "Дядюшкин сон".

Подробности – в программе "Тайны души".