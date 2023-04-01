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"Тайны души": Наталья Хорохорина

"Тайны души": Наталья Хорохорина

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Фильм "Пираты XX века", который обычно называют первым советским боевиком, по просмотрам обогнал картину "Москва слезам не верит". Зрители штурмовали билетные кассы кинотеатров, чтобы посмотреть на красивых и отважных героев, противостоящих морским разбойникам.

Первый советский боевик с невероятным актерским составом был обречен на успех. Только в первый год после выхода на экраны фильм посмотрели 90 миллионов зрителей. Хотя изначально его прокат был под большим вопросом. Однако ленту спас Леонид Брежнев: фильм понравился генеральному секретарю ЦК КПСС.

В фильме все было настоящим: и прыжки в воду, и подводные съемки, и драки, и даже сцена избиения героини Натальи Хорохориной – тоже была настоящей. Через несколько лет после нашумевших "Пиратов XX века" в фильмографии Натальи Хорохориной появились знаменитые "Белые росы". После роли почтальонши Верочки молодую актрису стали называть мастером эпизодов. Жизнерадостная, с солнечной улыбкой, актриса всегда была востребована в кино. В отличие от многих своих коллег, Наталья Хорохорина активно продолжала сниматься и в годы перестройки, и после распада СССР. Картины с ее участием каждый год выходят и сегодня.

Об этом – в программе "Тайны души".

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