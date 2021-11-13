"Тайны души": Николай Бурляев

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Народный артист России Николай Бурляев – актер уникальный. Картина "Иваново детство" принесла 14-летнему парню – мировую известность.
После головокружительного успеха он продолжает сниматься в кино у Тарковского. Хорошо учится в школе. Играет на подмостках Моссовета и театра Ленинского комсомола. Успешно заканчивает Щукинское училище и режиссёрский факультет ВГИКа. Редкий пример, когда из ребенка-актера вырастает большой взрослый актер.
Когда-то давно Николай Бурляев сказал: "если люди редко обращаются к иконам в храмах, с ними стоит говорить через те, что есть в каждом доме". Так, в 1992 году народный артист и общественный деятель создал международный кинофестиваль славянских и православных народов "Золотой Витязь".
Сегодня Николай Бурляев депутат Государственной Думы VIII созыва, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
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