"Тайны души": Николай Бурляев

Народный артист России Николай Бурляев – актер уникальный. Картина "Иваново детство" принесла 14-летнему парню – мировую известность.

После головокружительного успеха он продолжает сниматься в кино у Тарковского. Хорошо учится в школе. Играет на подмостках Моссовета и театра Ленинского комсомола. Успешно заканчивает Щукинское училище и режиссёрский факультет ВГИКа. Редкий пример, когда из ребенка-актера вырастает большой взрослый актер.

Когда-то давно Николай Бурляев сказал: "если люди редко обращаются к иконам в храмах, с ними стоит говорить через те, что есть в каждом доме". Так, в 1992 году народный артист и общественный деятель создал международный кинофестиваль славянских и православных народов "Золотой Витязь".

Сегодня Николай Бурляев депутат Государственной Думы VIII созыва, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.