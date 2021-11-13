"Мистические тайны кино": "Пираты XX века"

Для своего времени "Пираты ХХ века" стали настоящей революцией в кино. Неудивительно, что к таким глобальным переменам не были готовы не только цензоры, но и те, кому предстояло сниматься в первом отечественном боевике. С огромными сложностями фильм все-таки состоялся.

Очереди за билетами, переполненные залы, бурные восторги – все это отшумело и улеглось. Осталось в прошлом. Но секрет грандиозного успеха "Пиратов ХХ века" до сих пор остается неразгаданной тайной. На какие жертвы пришлось пойти создателям фильма ради его признания? И какие роковые тайны навсегда остались за кадром?

Об этом – в программе "Мистические тайны кино".

