"Мистические тайны кино": "12 стульев"

21 июня 1971 года состоялась премьера комедии Леонида Гайдая "12 стульев". В тот же год картина стала лидером кинопроката. Ее посмотрели почти 40 миллионов зрителей. Сам режиссер всегда называл фильм своей самой любимой работой. А зрительский интерес к этой экранизации романа Ильфа и Петрова не ослабевает уже полвека.

Но до сих пор лишь немногие знали о том, какой дорогой ценой пришлось заплатить за успех комедии "12 стульев" ее создателям. Такой концентрации мистических загадок и роковых происшествий не было ни в одной картине Леонида Гайдая. Какие нераскрытые тайны остались за кадром? Об этом – в программе "Мистические тайны кино".