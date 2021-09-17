"Мистические тайны кино": "Девчата"

Прошло почти 60 лет с момента выхода "Девчат" на экраны. Романтика суровых трудовых свершений осталась в далеком прошлом. До неузнаваемости изменилась жизнь. Но интерес к этой картине и зрительская любовь остаются прежними.
В чем загадка этой вечной жизни фильма? Кому и как удалось "заговорить" его на такую удачу? И какие еще мистические тайны остались за кадром любимой комедии?
Кто был настоящим отцом режиссера – Степан Чулюкин или блистательный театральный актер Михаил Астангов – неизвестно по сей день. Но можно сказать наверняка, Юрий Чулюкин обладал каким-то особым, возможно, даже мистическим даром, позволявшим ему создавать не просто хорошие фильмы, а новые миры. Ведь именно так и было с его звездной картиной "Девчата"! Об этом – в программе "Мистические тайны кино".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: