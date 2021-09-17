"Мистические тайны кино": "Девчата"

Прошло почти 60 лет с момента выхода "Девчат" на экраны. Романтика суровых трудовых свершений осталась в далеком прошлом. До неузнаваемости изменилась жизнь. Но интерес к этой картине и зрительская любовь остаются прежними.

В чем загадка этой вечной жизни фильма? Кому и как удалось "заговорить" его на такую удачу? И какие еще мистические тайны остались за кадром любимой комедии?

Кто был настоящим отцом режиссера – Степан Чулюкин или блистательный театральный актер Михаил Астангов – неизвестно по сей день. Но можно сказать наверняка, Юрий Чулюкин обладал каким-то особым, возможно, даже мистическим даром, позволявшим ему создавать не просто хорошие фильмы, а новые миры. Ведь именно так и было с его звездной картиной "Девчата"! Об этом – в программе "Мистические тайны кино".