Школьников юга Москвы познакомят с историей космической династии Романенко

20:28
Фото: Александр Картавый
Летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко принял участие в открытии школьной музейной экспозиции "Космические династии" на юге Москвы.
Кандидат в депутаты Госдумы передал музею личные вещи – в том числе те, которые были при нем во время полетов на орбиту. Кроме того, фонд музея пополнила форма Юнармии.
"Благодаря таким энтузиастам, как организаторы музея, тема космоса по-прежнему остается востребованной. Собранные здесь экспонаты будут интересны как детям, так и взрослым. Желаю новой экспозиции стать такой же популярной, как сам космос, стать настоящим центром притяжения для школьников и вдохновлять их на научно-исследовательскую деятельность", – заявил Романенко.
Музей открылся на базе школы № 504, расположенной в столичном районе Чертаново Южное, еще в 2017 году. В составе экспозиции вещи Героя России Олега Кононенко, коллекция значков и марок, газеты и наборы космического питания.
Новое пополнение музея посвящено космическим династиям, две из которых – российские, а именно семьи Волковых и Романенко.
Ранее стало известно, что космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров успешно подключили кабель Ethernet к модулю "Наука". Об этом сообщили в "Роскосмосе".
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