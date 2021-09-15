SpaceX готовится к запуску на орбиту первого полностью гражданского экипажа

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Космическая компания SpaceX 15 сентября осуществит пуск корабля Crew Dragon с полностью гражданским экипажем на борту. Об этом сообщается на сайте компании.
Пуск запланирован на 20:02 (13:02 по московскому времени), он будет осуществлен со стартового комплекса в Космическом центре Кеннеди НАСА в штате Флорида. По плану миссии Inspiration4 экипаж проведет на орбите Земли трое суток, а корабль успеет преодолеть 575 километров.
Этот полет станет первым полностью гражданским. В составе экипажа – генеральный директор компании Shift4 Payments и пилот Джаред Исаакман, ассистент врача в детской больнице Святого Иуды Хейли Арсено, аэрокосмический дата-инженер и бывший военный летчик Крис Семброски, а также ученый-геолог Сиан Проктор.
Целью миссии является сбор 200 миллионов долларов для больницы Святого Иуды, которая занимается лечением детской онкологии и других тяжелых болезней, а также изучение реакций человеческого тела в условиях космоса.
Ранее сооснователь компании Apple Стив Возняк объявил о создании космической фирмы Privateer Space. Соучредителем стал гендиректор робототехнической компании Ripcord Алекс Филдинг. Создатели новой космической компании планируют представить свои планы на технологической конференции, которая пройдет 14–17 сентября.
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