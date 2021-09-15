Романенко: увеличение игроков на рынке космических услуг говорит о большом его потенциале

Фото: facebook.com/romanromanenko.ru
Летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко прокомментировал намерение Стива Возняка создать космическую компанию Privateer Space.
"Желание Стива Возняка присоединиться к бизнесменам, уже осуществляющим космические проекты, – показатель того, что частные инвесторы поверили в космос и те перспективы, которые он открывает", – отметил Романенко.
Он подчеркнул, что рынок космических услуг имеет огромный потенциал, он растет год от года, а постоянное увеличение игроков на нем это только подтверждает.
"Считаю, что России нужно наращивать усилия в этом плане, чтобы не отставать", – добавил Романенко.
Соучредитель Apple объявил о создании космической компании накануне. Возняк подчеркнул, что она не будет похожа на уже существующие.
Создатели новой космической компании планируют представить свои планы на технологической конференции, которая пройдет 14–17 сентября.
Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин допустил, что руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск может быть приглашен на космодром Восточный после завершения строительства второй очереди. Он уточнил, что первый тестовый полет корабля "Орел" пройдет в декабре 2023 года на ракете-носителе "Ангара".
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