"Мистические тайны кино": "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"

3 апреля 1967 года в СССР состоялась премьера комедии "Кавказская пленница" Леонида Гайдая. Сказать, что она прошла успешно, значит не сказать ничего. Ведь зрители, едва не сходили с ума от восторга.
Чтобы попасть на сеанс люди уходили с работы раньше, брали больничные и даже организовывали походы в кино целыми бригадами. Однако, как и у многих других фильмов того времени, у этой ленты Гайдая не простая судьба.
История ее создания полна загадок и роковых обстоятельств. А ее невероятному успеху даже серьезные кинокритики до сих пор не могут найти объяснения. Говорят, в формуле успеха "Кавказской пленницы" есть нечто мистическое, что делает ее уникальной и бессмертной. Так ли это, на самом деле? Какие неожиданности поджидали создателей "Кавказской пленницы"? И какие судьбоносные решения пришлось принимать Гайдаю прямо на съемочной площадке? Об этом – в программе "Мистические тайны кино".
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