"Это было смешно": "Знаю я этих командировочных!". Шутки о рабочих поездках

Собрать маленький чемоданчик, обнять родных и ночным поездом отбыть туда – в командировку. Устроиться, тут уж как получится, повесить запасную рубашку на плечики и отправиться по делам. А вечером, может быть, покутить в пределах суточных.

Командировка в СССР – не просто поездка. Это особое состояние души: и работа, и свобода одновременно. И такое вот сочетание несочетаемого приводило к неимоверному количеству наисмешнейших ситуаций.

Командировка – чем она была для советского гражданина? Через какие препоны нужно было прорваться, чтобы выбить себе рабочую поездку за границу? И как командировки проверяли на крепость семейные отношения? Об этом – в программе "Это было смешно".