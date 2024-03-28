"Звезды советского экрана": "Моя любовь"

В 1957 году поклонники кино ждали каждый выпуск журнала "Советский экран" с особым нетерпением: с начала Великой Отечественной войны журнал перестал издаваться – был перерыв в несколько лет. После долгой паузы редакторы наверстывали упущенное и в июньском номере поместили большую статью о Лидии Смирновой.

Об актрисе стало известно накануне Великой Отечественной войны, о ее работе не успели написать. Теперь, в 1957 году, она делилась подробностями съемок в своем первом большом фильме "Моя любовь", который прославил ее на весь СССР.

Почему Лидия Смирнова нахамила композитору Исааку Дунаевскому и как он ее проучил? Что возмутило актрису на пробах фильма "Моя любовь"? Почему Дунаевский дарил Смирновой цветы каждый месяц 13-го числа? Зачем изменили имя ребенку, игравшему в фильме "Моя любовь"? Чем Иван Переверзев так раздражал режиссера? И с какой суперзвезды скопировали образ Лидии Смирновой? Подробнее – в программе "Звезды советского экрана".