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28 марта, 09:00

Культура

"Звезды советского экрана": "Моя любовь"

"Звезды советского экрана": "Моя любовь"

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В 1957 году поклонники кино ждали каждый выпуск журнала "Советский экран" с особым нетерпением: с начала Великой Отечественной войны журнал перестал издаваться – был перерыв в несколько лет. После долгой паузы редакторы наверстывали упущенное и в июньском номере поместили большую статью о Лидии Смирновой.

Об актрисе стало известно накануне Великой Отечественной войны, о ее работе не успели написать. Теперь, в 1957 году, она делилась подробностями съемок в своем первом большом фильме "Моя любовь", который прославил ее на весь СССР.

Почему Лидия Смирнова нахамила композитору Исааку Дунаевскому и как он ее проучил? Что возмутило актрису на пробах фильма "Моя любовь"? Почему Дунаевский дарил Смирновой цветы каждый месяц 13-го числа? Зачем изменили имя ребенку, игравшему в фильме "Моя любовь"? Чем Иван Переверзев так раздражал режиссера? И с какой суперзвезды скопировали образ Лидии Смирновой? Подробнее – в программе "Звезды советского экрана".

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